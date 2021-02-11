شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى فى عمليات الإحماء قبل انطلاق مباراة بالميراس .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النادى الأهلى من خلال حساب الفريق على موقع تويتر عن أحدث صور للاعبى الفريق أثناء تدريباتهم وعمليات الإحماء قبل المباراة بنصف نهائي البطولة مع بالميراس البرازيلي.



بانون



بواليا

وكانت بدأت جماهير الأهلي المتواجدة في قطر في التوافد على استاد المدينة التعليمية، لمساندة فريقها في مباراته ضد بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.



عمليات الاحماء

أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر إبراهيم وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.



اكرم توفيق

ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.

و أعلن البرتغالي أنيل فيريرا، مدرب بالميراس البرازيلي، التشكيل الرسمي لمواجهة الأهلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، المحدد لها الخامسة مساء اليوم الخميس على ملعب استاد المدينة التعليمية الريان، بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء تشكيل بالميراس لمواجهة الأهلى على النحو التالى: ويفرتون، ماركوس روخا، لوان، جوستافو جوميز، ماتياس فينيا، فيلبي ميلو، زي رافائيل، جابرييل مينينو، رفائيل فيجا، لويز أدريانو، روني.