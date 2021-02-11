الامارات | حاملة اللقب تودع بطولة أستراليا للتنس مبكرا.. ونهاية مشوار البطلة المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن حاملة اللقب تودع بطولة أستراليا للتنس مبكرا.. ونهاية مشوار البطلة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودعت المصنفة الرابعة عالمياً الأميركية، وحاملة اللقب، صوفيا كينين، بطولة أستراليا المفتوحة اليوم، بهزيمة قاسية أمام الإستونية كايا كانيبي في الدور الثاني، فيما عبرت المصنفة الأولى الأسترالية آشلي بارتي إلى الدور الثالث.

وعانت كينين (22 عاماً) منذ وصولها إلى ملبورن لتبقى على مستوى التوقعات، لكن كانيبي جردتها من اللقب في الدور الثاني عندما هزمتها بمجموعتين متتاليتين 6-3 و6-2. في جانب آخر ودعت المصرية ميار شريف البطولة بعد عروض مميزة، أمام السلوفينية كايا جوفان 6-3، 7-6، و6-3.

من جهة ثانية، على مستوى الرجال نجا المصنف الخامس اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس من ماراثون خمس مجموعات مع الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس، ليحافظ على آماله في أول لقب كبير له.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news