الامارات | بتوجيهات محمد بن راشد..إطلاق إسم "الحبارى" على نفق مسار الدراجات في سيح السلم في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيهات محمد بن راشد..إطلاق إسم "الحبارى" على نفق مسار الدراجات في سيح السلم في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إطلاق اسم «الحبارى» على النفق الجديد لمسار الدراجات الهوائية أسفل شارع سيح السلم بمنطقة القدرة بالقرب من «لاست إكزيت القدرة»، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وقال مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن «توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعكس اهتمام سموه بالحياة البيئية في دولة الإمارات، وحرصه المستمر على تعزيز وعي المجتمع بأهمية مختلف مكوناتها، لاسيما طائر الحبارى الذي طالما ارتبط بالبيئة والثقافة الإماراتية، ويعد من الطيور التي تحظى بالرعاية في دبي في ضوء توجيهات سموه بتوطينها وإكثارها في المحميات الطبيعية المتواجدة في الإمارة، وسعياً لإشراك المجتمع في الحفاظ على الحياة والبيئة البرية التي تميز منطقة القدرة».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أمر في وقت سابق بتغيير موقع العمل خلال مرحلة تنفيذ مشروع النفق إلى طرف آخر من الموقع بسبب وجود أعشاش لطائر الحبارى، وذلك مع تفقد سموه لسير العمل في المشروع، حيث وجّه حينها بتغيير موقع النفق، وذلك حرصاً على عدم المساس بالأعشاش.

وأضاف الطاير قائلاً: "يعد نفق الحبارى أحد عناصر البنية التحتية في مسار الدراجات في منطقة سيح السلم وشارع القدرة، ويوفر النفق حركة حرة بالاتجاهين لمستخدمي مسار الدراجات الهوائية من خلال المرور من أسفل شارع سيح السلم، ليربط بذلك مسار الدراجات الهوائية الموازي لشارع سيح السلم بمسار الدراجات الهوائية الموازي لشارع القدرة، وتم تنفيذ النفق وفقاً لأفضل المواصفات الفنية ومعايير السلامة المرورية لتوفير بيئة آمنه لمستخدمي ومزاولي رياضة الدراجات الهوائية، ويشتمل المضمار على مرافق عامة، ومحلات لتأجير الدراجات الهوائية والأدوات والملابس المتعلقة بهذه الرياضة، إلى جانب عيادة طبية متكاملة التجهيز.

ويقع نفق الحبارى على امتداد مسار القدرة للدراجات الهوائية والذي يصل طوله إلى 135 كم ويعد من أهم مضامير الدراجات الهوائية في إمارة دبي، ويخدم المسار منطقة سيح السلم ومنطقة القدرة وصولاً إلى القرية العالمية ومنطقة البراري، ويتيح المسار مزاولة نشاطات استخدام الدراجات الهوائية في البيئة الطبيعية لإمارة دبي وبمواصفات تسمح بقيادة الدراجات الهوائية بمختلف السرعات.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أطوال المسارات المخصصة للدراجات الهوائية المنفذة حتى نهاية عام 2020 بلغ 425 كيلومتراً، في حين تعتزم هيئة الطرق والمواصلات زيادة أطوال مسارات الدراجات إلى 668 كيلومتراً بحلول عام 2025. وتسعى الهيئة إلى ربط المناطق الأكثر حيوية في الإمارة بمحطات وسائل المواصلات العامة المختلفة، فيما يأتي تنفيذ مسارات الدراجات في إطار جهود الهيئة لجعل دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية، عبر توفير البدائل المناسبة لتشجيع السكان على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، تحقيقاً لرؤية دبي 2021، الرامية لجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل، والمقصد المفضّل للزائرين.

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