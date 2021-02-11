شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات فنية في الزمالك.. وباتشيكو يوقف المران لتصحيح الأخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بتقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات على هامش المران المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وأدت المجموعات الثلاث تدريبات فنية قوية، بإشراف مدحت عبدالهادي وكوستا أعضاء الجهاز الفني، وركز الجهاز الفني على التسليم والاستلام تحت ضغط.

وقام الجهاز الفني بإيقاف المران أكثر من مرة لتصحيح الأخطاء، ومنح التعليمات للاعبين.

ويلتقي الزمالك مع نظيره المولودية الجزائري، في اللقاء المقرر إقامته غدا، الجمعة، في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.