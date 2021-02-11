شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإنضباط بالاتحاد الإيطالى تعلن عقوبات مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة "كوريرى ديللو سبورت"، عن عقوبات لجنة الانضباط بالاتحاد الإيطالي لكرة القدم، الخاصة بالإزمة التى ظهرت في مواجهة يوفنتوس وإنتر ميلان في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا.

ودخل أنطونيو كونتي المدير الفني لإنتر ميلان، في مشادة مع أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس، وفابيو باراتيتسي المدير الرياضي للسيدة العجوز، خلال مباراة الفريقين، ولم تعاقب اللجنة أنطونيو كونتي ورئيس يوفنتوس أندريا أنيلي، حيث لم يشر الحكم في تقريره لأي شيء حول المشادة بينهما.

وقالت الصحيفة الإيطالية، انه من الوارد فحص الفيديو والصوت لمشادة كونتي وأنييلي، من قبل مكتب المدعي العام ويؤدي ذلك إلى جلسة استماع وإمكانية فرض عقوبات.

وقررت اللجنة إيقاف أليكس ساندرو مباراة بعدما تلقى البطاقة الصفراء ليغيب عن النهائي ضد أتالانتا، كما تم إيقاف مارسيلو بروزوفيتش لاعب إنتر ميلان ليغيب عن المباراة الأولى من نسخة العام المقبل.