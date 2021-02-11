شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يستقبل وفد بالميراس قبل مواجهة الفريقين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إستقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في مونديال الأندية، مساء اليوم وفد نادي بالميراس البرازيلي، وذلك على هامش مباراة الفريقين التي تقام في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية، وذلك في حضور المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي، المنسق العام للبعثة.
وأهدى وفد نادي بالميراس البرازيلي الكابتن الخطيب قميص ناديهم، في الوقت الذي حرص فيه رئيس النادي الأهلي على إهداء الوفد، الذي ترأسه ألكسندر زانوتا نائب رئيس النادي، قميص نادي القرن.
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