شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يستقبل وفد بالميراس قبل مواجهة الفريقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - إستقبل محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، الذي يترأس بعثة فريق الكرة في مونديال الأندية، ‏مساء اليوم وفد نادي بالميراس البرازيلي، وذلك على هامش مباراة الفريقين التي تقام في ‏الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم ‏للأندية، وذلك في حضور المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي، المنسق العام ‏للبعثة.‏

وأهدى وفد نادي بالميراس البرازيلي الكابتن الخطيب قميص ناديهم، في الوقت الذي ‏حرص فيه رئيس النادي الأهلي على إهداء الوفد، الذي ترأسه ألكسندر زانوتا نائب رئيس النادي، ‏قميص نادي القرن.‏