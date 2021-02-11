شكرا لقرائتكم خبر عن عواد يخضع لبرنامج تأهيلي منفرد في مران الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة. ويخضع محمد عواد حاليا لبرنامج خاص وضعه له الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو.

وفضل الجهاز الفني خوض الحارس الدولي لتدريبات منفردة على هامش مران، اليوم، وعدم التواجد في المران الجماعي مع باقي حراس الفريق.