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عواد يخضع لبرنامج تأهيلي منفرد في مران الزمالك

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران الجماعي المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة. ويخضع محمد عواد حاليا لبرنامج خاص وضعه له الجهاز الفني للفريق بقيادة جايمي باتشيكو.

وفضل الجهاز الفني خوض الحارس الدولي لتدريبات منفردة على هامش مران، اليوم، وعدم التواجد في المران الجماعي مع باقي حراس الفريق.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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