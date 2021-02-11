شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يستهدف ثنائي شتوتجارت وبريمن بعد اقتراب رحيل «ألابا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية أن نادى بايرن ميونخ الألمانى مهتم بالتعاقد مع اللاعبين الكرواتى بورنا سوسا من شتوتجارت، وماركو فريدل من فيردر بريمن.

وأوضحت الصحيفة أن النادى البافارى يتطلع لتعويض الرحيل المحتمل للمدافع النمساوى ديفيد ألابا عن صفوف الفريق، في نهاية الموسم الجارى.

ويقدم سوسا (23 عامًا) أداء مقنعًا مع شتوتجارت في الموسم الحالى، كما سبق للنمساوى فريدل (22 عامًا) اللعب في قطاع الناشئين والشباب بنادى بايرن.

كان فريدل انتقل إلى فيردر بريمن على سبيل الإعارة في 2018، ثم بالبيع النهائى في 2019، وتردد أن عقده يتضمن بندًا يتيح لبايرن استعادته.

وكانت تقارير إسبانية قد ربطت النمساوى ألابا بالانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعد اقتراب رحيله عن العملاق البافارى بسبب فشل تجديد عقده في الفترة الماضية.