شكرا لقرائتكم خبر عن «راموس» يبلغ ريال مدريد بقراره النهائي حول تجديد عقده والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، أن سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، أبلغ الإدارة بقراره النهائى حول مستقبله.

وينتهى عقد راموس مع ريال مدريد بنهاية هذا الموسم، حيث قدم له فلورنتينيو بيريز، رئيس النادى، عرضًا للتجديد لمدة موسمين مع تخفيض راتبه بنسبة 10%، نظرًا للأزمة الاقتصادية التي يمر بها النادى، وهو ما رفضه اللاعب.

وبحسب الصحيفة، فإن راموس لن يعدل عن رأيه، وسيتمسك بموقفه الحالى برفض عرض الريال، بل إن الأمر قد وصل إلى أنه أبلغ ناديه بأن مستقبله في نادٍ أوروبى يمكنه تلبية مطالبه المالية.

سيرجيو راموس - صورة أرشيفية

وأوضح التقرير أن ريال مدريد كذلك لا توجد لديه أي نية لتقديم عرض جديد لتغيير قرار راموس، وستشهد الفترة المقبلة قيام قائد الميرنجى بتوديع النادى الذي يتواجد بين جدرانه منذ عام 2005.

وأشار التقرير إلى أن النمساوى ديفيد ألابا، مدافع بايرن ميونخ، هو الأقرب لتعويض رحيل راموس الوشيك عن ريال مدريد، خاصة أنه سينضم في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده هو الآخر مع ناديه بنهاية هذا الموسم.

جدير بالذكر أن راموس سيغيب عن صفوف ريال مدريد حتى شهر إبريل المقبل لخضوعه إلى جراحة في الغضروف المفصلى للركبة.