شكرا لقرائتكم خبر عن «نيمار» مهدد بالغياب عن مواجهة برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بات نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسى، مهددًا بالغياب عن موقعة برشلونة، الثلاثاء المقبل، على ملعب كامب نو، فى ذهاب ثمن نهائى دورى أبطال أوروبا.

وأشارت صحيفة «ليكيب» إلى أن نيمار سيجرى اختبارات طبية وفحوصات لتحديد قوة إصابته العضلية.

وأضافت أن هناك حالة من التشاؤم داخل أروقة النادى الباريسى بشأن قدرة نيمار على اللحاق بمواجهة الفريق الكتالونى. كما تابع مراسل الصحيفة الفرنسية أن نيمار سيغيب عن مباراة برشلونة، ولن يلحق بالمواجهة إلا بمعجزة.

وأصيب نيمار بعد مرور 55 دقيقة من مباراة كان، حيث غادر أرض الملعب، ليشارك مكانه كيليان مبابى.

ولم يحسم ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفنى لسان جيرمان، إمكانية جاهزية نيمار سواء لمواجهة نيس، يوم السبت، فى بطولة الدورى، أو البارسا فى دورى الأبطال.