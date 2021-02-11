شكرا لقرائتكم خبر عن «مارسيلو» ينضم لقائمة المصابين بالملكي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم البرازيلى مارسيلو، مدافع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم، لقائمة المصابين داخل صفوف الفريق، بسبب الإصابة التي تعرض لها في ربلة الساق اليسرى.

وارتفع عدد المصابين في لائحة الملكى إلى 9 لاعبين، حيث اضطر الفرنسى زين الدين زيدان مدربه، إلى استدعاء 6 لاعبين من فريق الشباب للتشكيلة التي تغلبت على خيتافى (2-0)، مؤخرًا، في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى، وهى المباراة التي تعرض خلالها المدافع البرازيلى للإصابة، وأرغمته على ترك الملعب في الشوط الثانى.

وبات مرجحًا غياب مارسيلو عن مباراة أتالانتا الإيطالى في 24 فبراير الجارى، في ذهاب ثمن نهائى مسابقة دورى أبطال أوروبا. وأكد النادى في بيان: «بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا مارسيلو من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص تعرضه لإصابة عضلية في ربلة الساق اليسرى».

ويعانى زيدان من غياب سيرجيو راموس، القائد، والبلجيكى إدين هازار ولوكاس فاسكيس ودانى كارفاخال، والأوروجويانى فيديريكو فالفيردى، والبرازيلى إيدر ميليتاو، وألفارو أودريوسولا، والبرازيلى الآخر رودريجو بسبب الإصابة.