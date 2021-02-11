شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «فيفا» يطالب بزيادة عدد المشاركين في مونديال الأندية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس، عن رغبته في توسيع كأس العالم للأندية لتشمل عدداً أكبر من الفرق بما يعزز المنافسة الدولية بينها.

وأوضح إنفانتينو، نحن نركز على المنافسة العالمية في كأس العالم للأندية، على سبيل المثال، ليس فقط وجود فريق واحد من كل اتحاد قاري، ولكن المزيد من المشاركة لأننا بحاجة إلى تعزيز كرة القدم للأندية في جميع أنحاء العالم".

ويشهد العام الحالي نسختين من مونديال الأندية، إذ تستضيف قطر حالياً نسخة العام 2020 التي تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا، وتلعب مباراتها النهائية الخميس بين بايرن ميونيخ الألماني وتيجريس المكسيكي، قبل انطلاق نسخة أخرى تضم سبعة فرق تستضيفها اليابان في ديسمبر المقبل.

وكان مقرراً أن تقام بطولة مونديال الأندية، التي تدر أرباحاً كبيرة، بمشاركة 24 فريقاً بينها ثمانية من أوروبا في الصين العام الجاري.

لكن البطولة الموسعة لن تبدأ حتى موعد يحدد لاحقاً بعد تأجيل كأس أوروبا 2020 وكوبا أميركا حتى يونيو ويوليو المقبلين.

ويمكن أن تساعد البطولة الموسعة في معالجة الدعوات المتزايدة إلى سوبر ليج للأندية الإقليمية والعالمية الكبرى.

ولم يذكر إنفانتينو الخميس موعد انطلاق النسخة الجديدة الموسعة.

وقال لفرانس برس: "لكننا قررنا بالفعل أن كأس العالم للأندية الجديدة ستضم 24 فريقاً من مختلف القارات، لا يزال يتعين علينا إيجاد المكان المناسب، من الواضح أنه ليس تحدياً سهلاً في هذه الفترة حيث كل شيء مزدحم على أي حال، إذا احتجنا إلى الانتظار لمدة عام فسنفعل ذلك".