شكرا لقرائتكم خبر عن «راكيتيتش»: سعيد بالفوز على برشلونة ومباراة العودة ستكون صعبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى إيفان راكيتيتش، لاعب خط وسط إشبيلية، عن سعادته بالانتصار بنتيجة 2-0، على ناديه السابق برشلونة، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وقال «راكيتيتش»، حسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «برشلونة فريق لديه الكثير من اللاعبين المميزين، ومباراة العودة ستكون صعبة للغاية، لعبنا بشكل جماعي رائع، وفي النهاية حققنا الانتصار بنتيجة جيدة ونتمنى الفوز في مباراة العودة».

وأضاف: «على جماهير إشبيلية أن تسعد بالنتيجة، على الرغم من أن لقاء العودة سيكون صعبًا، لأننا نلعب ضد أحد أفضل الفرق، الفريق أراد أن يقدم مباراة رائعة وقاتلنا حتى النهاية».

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب في معقل برشلونة «كامب نو»، يوم 3 مارس المقبل.