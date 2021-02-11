شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصري يكشف مصير الخماسي الموقوف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد عبدالكريم، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، عن موقف الخماسي كريم العراقي وإسلام صلاح ومحمد شحاتة وزياد فرج ومحمد عبداللطيف جريندو، لاعبي الفريق.

وكان على ماهر، المدير الفني للفريق، قرر توقيع عقوبة مالية على الخماسي السالف ذكرهم واستبعادهم من معسكر الفريق المقام ببرج العرب، بسبب تركهم المعسكر وعدم حضورهم مباراة البنك الأهلي من الملعب، وسفرهم إلى بورسعيد، دون الحصول على إذن الجهاز الفني.

وتعرض الخماسي، لحادث سيارة أثناء عودتهم من برج العرب إلى بورسعيد.

وقال محمد عبدالكريم، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «اللاعبون الخمسة، خاضوا تدريبات في الأيام الماضية في بورسعيد، مع أحد أفراد الجهاز الفني»، مضيفًا: «قررنا عودة جريندو وزياد فرج ومحمد شحاتة، للانتظام في معسكر الفريق ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة المنصورة في كأس مصر».

وأوضح: «لم يتم حتى الآن، حسم موقف كريم العراقي وإسلام صلاح، لأنهما لم يشاركا في التدريبات في الفترة الماضية، بسبب معاناتهما من الإصابة، نتيجة الحادث الذي تعرضوا له أثناء العودة من برج العرب إلى بورسعيد».

يُذكر أن المصري يستعد لخوض مباراة المنصورة، المقرر لها الإثنين المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في دور الـ 32 من مسابقة كأس مصر.