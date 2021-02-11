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سلبية مسحة لاعبي الزمالك.. وإصابتان في الجهاز الإداري

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وائل عباس 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس ، وذلك تحت إشراف الاتحاد الأفريقي «كاف».

وقال طبيب الزمالك إن هناك حالتين فقط جاءت نتيجتهما إيجابية في الجهاز الإداري بالفريق، وتم عزلهما ويخضعان حاليًا لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، ولم تظهر عليهما أي أعراض حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر الجزائري، في المباراة المقرر لها غدًا الجمعة، على ستاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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