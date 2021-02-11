شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة جديدة من المقاصة لإقناع محمد عبدالسلام بالتراجع عن الاستقالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء بكري سليم، المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة، أن مجلس إدارة النادي، يرفض الاستقالة التي تقدم بها اللواء محمد عبدالسلام، رئيس النادي الفيومي، من منصبه في الساعات الماضية.

وكان مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أصدر بيانًا يُعلن فيه رفض استقالة محمد عبدالسلام، من رئاسة النادي، إلا أن الأخير أعلن تمسكه باستقالته، مبررًا ذلك بأنه لن يكون له دور في الفترة المقبلة وأنه يترك الفرصة للراعي الجديد لاتخاذ القرارات المناسبة لمصلحة النادي الفيومي.

وقال بكري سليم، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»: «نرفض شكلاً وموضوعًا الاستقالة التي تقدم بها اللواء محمد عبدالسلام، من رئاسة المقاصة»، مضيفًا: «مجلس إدارة المقاصة، والمهندس أحمد عبدالخالق، راعي النادي، سيقومون بزيارة محمد عبدالسلام، في منزله غدًا الجمعة، لإثناءه عن قرار الاستقالة التي تقدم بها، ومعرفة الأسباب الحقيقة التي جعلته يُقدم عليها».

وأضاف: «محمد عبدالسلام، هو الأب الشرعي لنادي مصر المقاصة، وهو صاحب الفضل في ظهور النادي بالدوري الممتاز ووجوده بين الكبار، ولا نتخيل عدم وجوده بالنادي، لذلك قبول استقالته أمر مستحيل تمامًا».