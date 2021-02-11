شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية وتأهيلية في مران الزمالك استعدادًا للمولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجًا بدنيًا وتأهيليا خاصًا للاعبين على هامش المران المقام حاليا على استاد عبداللطيف أبورجيلة.

وأدى لاعبو الزمالك بعض الإطالات، بجانب بعض التدريبات التأهيلية بالكرة، وفقرة سرعات لمدة دقائق، تحت إشراف باتشيكو، المدير الفني ومدحت عبدالهادي، المدرب العام.

ويستضيف الزمالك نظيره مولودية الجزائر في اللقاء المقرر له غدا، الجمعة، باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.