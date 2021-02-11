شكرا لقرائتكم خبر عن «موندو ديبورتيفو» تكشف تفاصيل أزمة دي بروين مع مانشستر سيتى بسبب ميسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو»، الإسبانية، عن تفاصيل أزمة كيفن دي بروين لاعب خط وسط مانشستر سيتي، بسبب اهتمام ناديه بالتعاقد مع ليونيل ميسي نجم برشلونة.



وقالت الصحيفة الإسبانية، أن لاعب خط وسط مانشستر سيتي مستاء لأن عرض ناديه لتجديد عقده براتب أقل من المتوقع، ويعتقد أن السبب في ذلك هو توفير المال لضم ميسي.



وأضافت الصحيفة، أن دي بروين كان يشتكي لزملائه البلجيكيين أن العرض الذي قدمه له مانشستر سيتي أقل قليلا مما هو عليه، رغم أنهم كانوا على استعداد لدفع المزيد من المال لميسي، لكنها توقعت أن مانشستر سيتي سيمنح دي بروين ما يستحقه.