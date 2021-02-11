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حافلة الأهلي تتحرك إلى ملعب مباراة بالميراس

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحركت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى ملعب المدينة التعليمية؛ استعدادًا لمواجهة بالميراس البرازيلي في الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة ختامية للاعبين، أعلن خلالها التشكيل الذي سيخوض المباراة والمهام المكلف بها كل لاعب للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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