شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يتخلف عن رحلة عودة الأهلي من قطر لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الذي يترأس بعثة فريق الكرة في مونديال الأندية، لن يعود مع الفريق إلى القاهرة غدا، الجمعة، بعدما قرر التوجه إلى دبي للاطمئنان على كريمته وأسرتها هناك.

وحرص الخطيب على الاجتماع مع اللاعبين بحضور الجهاز الفنى بقيادة بيتسو موسيمانى، قبل التوجه إلى ملعب مباراة بالميراس لتحديد المركزين الثالث والرابع لمونديال الأندية المقام حاليا في قطر لتحفيز اللاعبين على الاجتهاد وبذل قصارى جهدهم للحصول على المركز الثالث بالمونديال ليكون خير تمثيل للفريق في العرس العالمى. للأندية.