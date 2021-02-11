شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يؤكد ثقته في لاعبي الزمالك لتخطي عقبة مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا، في حضور عبدالحليم على مدير الكرة وجميع أعضاء الجهاز الفني.

وتحدث المدرب مع اللاعبين عن المباراة وأهمية تقديم عرض قوي أمام مولودية الجزائر في بداية المشوار الأفريقي، وحصد النقاط الثلاث.

ونقل المدرب للجميع الثقة الكاملة لتحقيق أفضل نتيجة خلال الفترة المقبلة، وأنهم جميعا على قدر المسؤولية لما يمتلكونه من إمكانيات فنية، وخبرات قوية في التعامل مع كل الظروف.

وبدوره حرص مدحت عبدالهادي المدرب العام، على تحفيز اللاعبين، مؤكدا لهم أنهم الأفضل في أفريقيا، والجميع ينتظر منهم تحقيق الانتصارات واعتلاء منصات التتويج.