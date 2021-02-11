شكرا لقرائتكم خبر عن دليل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس والمعلق والحكم والتشكيل والموعد بالدول العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ المصريون ظهر اليوم فى تصاعد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبالميراس خصوصًا القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ، وكما ارتفع البحث أيضًا على معلق مباراة الأهلي اليوم ، وكذلك تشكيل الأهلي فى مباراة اليوم ، والموعد فى البلدان العربية وكانت أكثر البلدان بحثًا عن موعد مباراة الأهلي هى مصر والسعودية والكويت والأردن.

توجد 4 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي ضد بالميراس اليوم وهي: قناة بين سبورت المفتوحة – قناة الكاس القطرية – قناة مكسبي – قناة 20 ميديا ست الإيطالية ، ويمكن معرفة تردد تلك القنوات بالضغط على اسم القناة التالية:

تردد قناة بين سبورت المفتوحة

تردد قناة الكاس القطرية المفتوحة

تردد قناة مكسبي المفتوحة

تردد قناة 20 ميديا ست الإيطالية المفتوحة

توجد 7 من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد بالميراس مشفرة والتى تقدم لعملائها خدمة الاستوديو التحليلي للمباراة إضافة على المباراة التى تقدمها القنوات المفتوحة ومن أهمها قناة بين سبورت 1 وأيضًا قناة الكاس 6 المشفرتين، وتلك القنوات هي:

قناة بين سبورت 1- beIN sports HD 1

قناة بين سبورت 11- beIN sports HD 11 بالإنجليزية

قناة الكاس 6 – ALKAS HD 6

قناة بين سبورت كونكت beIN Sports connect على شبكة الانترنت

قناة DAZN 1 Bar Deutsch HD الألمانية

قناة C More Sport 2 HD fin الألمانية

قناة RTE Two عبر القمر الصناعي استرا

يقوم اليوم 3 معلقين بالتعليق على مباراة الأهلي وبالميراس وأعلنت مجموعة قنوات بين سبوت عن معلق مباراة الأهلي على قناة بين سبورت المفتوحة والمشفرة ، كما أعلنت مجموعة قنوات الكاس القطرية عن معلق مباراة الأهلي علي قناة الكاس المفتوحة وأيضًا معلق آخر عن القناة المشفرة، ويمكن التعرف على التفاصيل بالضغط على اسم القناة كما يلي:

معلق مباراة الأهلي وبالميراس على قناة بين سبورت

معلق مباراة الأهلي وبالميراس على قناة الكاس القطرية

يغيب عن تشكيل الأهلي اليوم محمود كهرباء وحسين الشحات لاعبا النادي الأهلي ، والذين قرر الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا حرمانهما من المشاركة فى مباراة الأهلي ضد بالميراس اليوم ، ويمكن معرفة تشكيل الأهلي المتوقع فى ظل غياب كهربا والشحات بالضغط على الرابط بأسفل:

تشكيل الأهلي أمام بالميراس اليوم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن حكم مباراة الأهلي وبالميراس اليوم وهو حكم سنغالي سبق ومعه طاقم تحكيم سنغالي وسبق أن قام بتحكيم مباريات للأهلي فى السابق ومعه معاونين من بلده، ويمكن معرفة كافة التفاصيل عن طاقم التحكيم بالضغط على الرابط التالي:

حكم مباراة الأهلي وبالميراس اليوم

تختلف مواعيد عرض المباراة فى جميع الدول العربية فهناك دول ستعرض فيها المباراة فى الساعة الرابعة وأخرى الساعة الخامسة وغيرها السادسة وأخري السابعة حسب إختلاف التوقيت ونقدم جدول موعد مباراة الأهلي فى جميع الدول العربية كما يلي:

جدول توقيت موعد مباراة الأهلي وبالميراس فى جميع الدول العربية اليوم