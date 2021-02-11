شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري تعديلًا عاجلًا في تشكيله أمام بالميراس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام الحساب الرسمي للنادي الأهلي بتعديل تشكيل الفريق بعد نشره بدقائق، ليشمل التشكيل الجديد خروج على معلول ودخول ياسر إبراهيم.

كان التشكيل الأول الذي نشره حساب الأهلي ضم اسم على معلول كأساسي، رغم إصابته في مباراة بايرن ميونخ بشد في العضلة الخلفية خرج على إثره مستبدلًا.

وبعد دقائق من نشره، عاد حساب الأهلي الرسمي على «تويتر» لينشر تشكيل معدل شهد خروج «معلول» ودخول ياسر إبراهيم.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وياسر إبراهيم.

الوسط: أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي قفشة.

الهجوم: والتر بواليا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من على لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.