جالاتا سراي يتغزل في مصطفى محمد: لا يقدر بثمن

الشارقة - اميمة ياسر -





قال عبد الرحيم البيرق نائب رئيس نادي جالاتا سراي، إن انتقال مصطفى محمد لصفوف الفريق التركي كان صعبًا، مشددًا أن هداف الزمالك السابق لا يقدر بثمن على حد تعبيره.

وأضاف نائب رئيس جالاتا سراي في تصريحات عبر صحيفة "fanatik" التركية :"انتقال مصطفى محمد كان صعبًا للغاية بسبب تغيير الإدارة باستمرار".

وتابع :"إنه لاعب ذو قيمة كبيرة بالنسبة لجالطة سراي".

وكان مصطفى محمد سجل هدفًا في خسارة فريقه أمام ألانيا سبور في لقاء انتهى بنتيجة (3-2) ضمن حسابات دور الـ16 من منافسات كأس تركيا.

واستطاع مصطفى محمد أن يسجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات متتالية مع جالاتا سراي أمام كل من (اسطنبول باشاك شهير - فنربخشة - ألانيا سبور).

وانتقل مصطفى محمد إلى صفوف جالاتا سراي قادمًا من الزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف.

ويمتلك نادي جالاتا سراي حق الحصول على مصطفى محمد بصورة نهائية مقابل دفع مقابل مادي يقدر بأربعة ملايين دولار.