مليار يورو.. القيمة السوقية لبايرن ميونخ وتايجزر المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في تقييم اللاعبين، عن القيمة السوقية لمباراة نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تجمع فريقي "بايرن ميونخ" و"تايجرز أونال"، الخميس.

ويخوض بايرن ميونخ، بطل دوري أبطال أوروبا، المباراة النهائية الثانية له في تاريخه ببطولة كأس العالم للأندية، وذلك بعدما بدأ نسخة 2020 من الدور نصف النهائي، والذي تمكّن خلاله من الفوز على الأهلي المصري، بطل دوري أبطال إفريقيا بهدفين دون رد، ليتأهل إلى النهائي.

ويلعب "تايغرز أونال" المكسيكي، بطل دوري أبطال "كونكاكاف"، النهائي الأول في تاريخه بالبطولة في مشاركته الأولى، وهو أول نادٍ من أميركا الشمالية والوسطى يلعب نهائي كأس العالم للأندية، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإسبانية.

وتأهل "تايغرز أونال" لنهائي البطولة بعد تغلبه على "أولسان هيونداي" الكوري الجنوبي في الدور الثاني من البطولة، بهدفين مقابل هدف وحيد، كما حقق فوزا على نادي "بالميراس" البرازيلي بهدف دون رد في لقاء نصف النهائي.

ماذا تعرف عن مونديال الأندية؟

وطبقا لموقع "ترانسفير ماركت"، فإن القيمة السوقية الإجمالية لفريقي "بايرن ميونخ" و"تايجرز"، تبلغ 938.9 مليون يورو.

وتمثل حصة "النادي البافاري" 879.5 مليون يورو، أما القيمة السوقية لقائمة لاعبي "تايجرز أونال" فتبلغ 59.4 مليون يورو.

ويعد سيرج غنابري جناح بايرن ميونخ، اللاعب الأغلى في قائمة النادي الألماني وتصل قيمته إلى 90 مليون يورو، أما في صفوف النادي المكسيكي فيعد لاعب الوسط المهاجم ليوناردو فيرنانديز الأعلى قيمة في الفريق بـ7.5 مليون يورو.