وادي دجلة يهزم البنك الأهلي 3/1 ويتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - حجز فريق وادي دجلة المقعد لأول في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، وذلك بعد فوزه على البنك الأهلي يثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعت الفريقين على استاد السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، وسجل أهداف وادي دجلة كل من، رودني أنطوي في الدقيقة 21 ومحمد هلال في الدقيقة 55، وجورجينيو في الدقيقة 93، بينما أحرز هدف البنك الأهلي محمد دبش في الدقيقة 42.

كان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله حيث تقدم وادي دجلة أولاً بهدف سجله رودني أنطوي في الدقيقة 21 من عمر الشوط، قبل أن يتعادل محمد دبش لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 42.

بدأ الشوط الثاني بمحاولات جادة من كلا الفريقين لإحراز هدف التقدم مبكراً، لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أي من الفريقين.

في الدقيقة 55 أحرز محمد هلال هدف التقدم من جديد لصالح وادي دجلة بعد تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء البنك الأهلي لم يستطع الزنفلي حارس المرمى التعامل معها، لتصبح النتيجة 2/1 لمصلحة الغزلان.

واصل البنك الأهلي عملية الضغط الهجومي بكل الخطوط في محالة لإدراك هدف التعادل ولكن دون خطورة على مرمى مسعد عوض حارس مرمى وادي دجلة.

واحتسب حكم اللقاء 5 دقائق وقت بدل من ضائع، نجح خلالهم جورجينيو لاعب الغزلان في إحراز هدف تأكيد الفوز لفريق وادي دجلة بعدما انفرد بمرمى الزنفلي في الدقيقة 93 بعد تمريرة سحرية من محمد رضا زميله بالفريق، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية في الدقيقة 95 معلناً فوز وادي دجلة وتأهله إلى دور الـ 16 بكأس مصر.

كانت أحداث الشوط الأول قد جاءت كالتالي:

وجاءت البداية في هذا الشوط سريعة وهجومية من جانب فريق البنك الأهلي، ليحصل لاعبوه على ركلة ركنية في الثواني الأولى إلا أنها لن تنفذ على النحو الأمثل.

شهدت الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الأول محاولات لجس النبض بين الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 12 سدد دييجو كالديرون لاعب وادي دجلة كرة قوية تصدى لها الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي ليمنع شباكه من استقبال أول الأهداف.

في الدقيقة 21 أحرز رودني أنطوي الهدف الأول لوادي دجلة، بعدما اقتحم دفاعات البنك الأهلي بمجهود فردي، ليسدد كرة قوية في شباك الزنفلي ويتقدم لفريق الغزلان بهدف نظيف.

واصل وادي دجلة سيطرته على اللقاء وفي الدقيقة 33 نجح محمود الزنفلي في إنقاذ مرماه من هدف ثاني بعد هجمة سريعة من لاعبي وادي دجلة.

في الدقيقة 37 سدد أحمد سعيد لاعب وادي دجلة، كرة قوية من خارج منطقة جزاء البنك الأهلي، تألق محمد الزنفلي في إبعادها بصعوبة عن مرماه لتخرج إلى ركلة ركنية.

أهدر صالح نصر لاعب الأهلي المعار إلى وادي دجلة فرصة ذهبية للتسجيل، عندما تسلم كرة مميزة من دييجو كالديرون زميله بالفريق، جعلته في موقف الانفراد بمرمى الزنفلي إلى أنه سددها ضعيفة خارج الملعب.

في الدقيقة 42 أدرك محمد دبش هدف التعادل لفريق البنك الأهلي بعد متابعة لكرة مرتدة من عارضة مسعد عوض ليسددها برأسة بقوة في شبام مسعد عوض حارس مرمى فريق الغزلان.

وبدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من: "مسعد عوض، خالد رضا، أحمد مجدي، أحمد سعيد، محمد هلال، كالديرون، ابراهيم ريعو، ابراهيم عايش، رودنى أنطوى، كريم الدبيس، صالح نصر"، وجاءت دكة البدلاء كالتالى: "محمد عبدالمنصف، محمد جمال، محمود مرعى، صلاح أمين، عبدالعاطى، حسام عرفات، جورجينو، رضا عبدالعال، محمد رضا".

فيما بدأ البنك الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي: في حراسه المرمي : محمود الزنفلي

خط الدفاع : أسامه إبراهيم ، أمير مدحت ، محمد دبش، عاصم صلاح.

خط الوسط : معروف يوسف ، محمد عصام ،محمد بسيوني ، محمد فخري ،استريلا.

خط الهجوم : فادي فريد.