شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفوز على غزل المحلة 2 / 0 ..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق سيراميكا فوز هام على غزل المحلة بنتجة 2 / 0 ضمن مباريات الجولة الـ13 للدوري ، في اللقاء الذى أقيم بإستاد المحلة ليرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 19 محتلا المركز الرابع بينما يتوقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 14 محتلاً المركز التاسع في جدول الترتيب.

أحرز هدفي سيراميكا كلا من أحمد ياسر ريان في الدقيقة 41 ثم شريف محمد فتح الله مدافع المحلة بالخطأ في مرماه بعد تسديدة شادي حسين.

بدأ الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة خالد عيد، بتشكيل مكون من :- عمرو شعبان و فتحي مبروك و محمد فتح الله ومحمد عبد القادر و يحي خالد و بسام ماهر و أشرف سيد و أحمد نادري و عبده يحيي و و هشام عادل و محمود صلاح .

بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي : عامر عامر و فابريس ، وعبدالله محمود و سيف تقي و رجب بكار و محمد توني و محمد إبراهيم و صالح جمعه وميدو جابر و شريف دابو و أحمد ياسر ريان.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة هجوميا من قبل الفريقين و استحوذ لاعب المحلة على مجريات المباراة لكن دون خطورة على المرمي في المقابل اعتمد سيراميكا على الجمل التكتيكية للوصول لمرمي المحلة إلا ان تصل الدقيقة 41 وينجح ريان فى خطأ مدافع المحلة ويحرز الهدف الأول وبعدها يستحوذ سيراميكا على اللقاء حتى إنتهاء الشوط الأول .

في الشوط الثاني بدأ سيراميكا اللقاء مهاجما واحتسب حكم اللقاء ضربة جزاء لسيراميكا بعد لمس الكرة داخل منطقة الجزاء يسددها شريف دابو ويتصدي لها عمرو شعبان ببراعة ، ويستمر اللقاء هجوميا من قبل الفريقين إلي ان ينجح شادي حسين من تعزيز تقدم سيراميكا ليصبح اللقاء 2 / 0 ويلجأ المحلة للعب الهجومي دون خطورة على المرمي لينتهي اللقاء بفوز سيراميكا 2 / 0.