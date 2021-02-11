تشكيل الأهلي ضد بالميراس.. معلول وأكرم أساسيان وبواليا يقود الهجوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي ضد بالميراس.. معلول وأكرم أساسيان وبواليا يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي المحدد لها الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..
محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني علي معلول وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ووالتر بواليا.
التشكيل
ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.