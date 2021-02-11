شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يهزم نبروه 2 / 0 و يتأهل إلى دور الـ 16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق إنبى بقيادة مديره الفنى حلمى طولان فى عبور دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر بالفوز على نبروه بنتيجة 2 /0 على ملعب إستاد الأهلى و السلام ليتأهل إلى دور الـ 16 .

أحرز أهداف الفريق البترولى،أحمد قاسم فى الدقيقة 59 من عمر المباراة ،قبل أن يعزز إبراهيم جلال الفوز فى الدقيقة 69 ، حيث سيطر التعادل السلبى على الشوط الأول .

و يسعى فريق إنبى إلى مواصلة رحلة الكأس للنهاية لحصد لقبه الثالث بعدما توج بطلا للكأس موسم 2004-2005 و2010-2011 ، في المقابل تخطى نبروه فريق مركز شباب سيدى غازى بثلاثية دون رد ليصعد لمواجهة إنبى.

وأحرز كأس مصر منذ انطلاقه عام 1921، 12 فريقًا مختلفًا، الأهلي هو الأكثر حصدًا للقب برصيد 37 لقبًا، وأقلهم تتويجًا هم: المصرى البورسعيدي، القناة، الترام، برصيد بطولة واحدة، أول فريق أحرز لقب كأس مصر كان الزمالك، وآخر فريق أحرز اللقب كان الأهلى على حساب طلائع الجيش.

ويسعى حلمى طولان المدير الفني لإنبى لمواصلة قطار النتائج الجيدة هذا الموسم حيث يحتل الفريق البترولى المركز السادس بجدول الدوري برصيد 17 نقطة من 10 مباريات وشهد أخر ظهور له محلياً التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق بالجولة الأخيرة للدوري.

في المقابل فشل فريق نبروه فى تحقيق بفاجأت كأس مصر بالرغم من الثبات و الندية التى شهدها الشوط الأول .