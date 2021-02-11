شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم سيراميكا على غزل المحلة بهدف ريان فى الشوط الأول .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول بتقدم فريق سيراميكا على غزل المحلة بهدف دون رد أحرزه أحمد ياسر ريان من خطأ لمدافع الغزل محمد عبد القادر يستغلها ريان المنفرد ويسددها على يسار الحارس عمرو شعبان فى الدقيقة 41 ، ضمن مباريات الجولة الـ13 للدوري.

بدأ الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة خالد عيد، بتشكيل مكون من :- عمرو شعبان و فتحي مبروك و محمد فتح الله ومحمد عبد القادر و يحي خالد و بسام ماهر و أشرف سيد و أحمد نادري و عبده يحيي و و هشام عادل و محمود صلاح .

بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي : عامر عامر و فابريس ، وعبدالله محمود و سيف تقي و رجب بكار و محمد توني و محمد إبراهيم و صالح جمعه وميدو جابر و شريف دابو و أحمد ياسر ريان.

جاءت أحداث الشوط الأول هادئة هجوميا من قبل الفريقين و استحوذ لاعب المحلة على مجريات المباراة لكن دون خطورة على المرمي في المقابل اعتمد سيراميكا على الجمل التكتيكية للوصول لمرمي المحلة إلا ان تصل الدقيقة 41 وينجح ريان فى خطأ مدافع المحلة ويحرز الهدف الأول وبعدها يستحوذ سيراميكا على اللقاء حتى إنتهاء الشوط الأول .

ويحتل غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصرى برصيد 14 نقطة من 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل في 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفاً ومازال لديه لقاء مؤجل، فيما يحتل سيراميكا المركز السابع برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 4 لقاءات وتعادل في أربعة مباريات وخسر ثلاثة لقاءات وسجل لاعبوه 13 هدفا وتلقت شباكه 11هدف وما زال لديه لقاء مؤجل.