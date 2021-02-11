شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض تدريب استشفائى ليلة لقاء المولودية وإصابة ثنائى إداري بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي باتشيكو، برنامجا بدنيا وتأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران المقام حاليا على ستاد عبد اللطيف أبو رجيلة.

وأدى لاعبو الزمالك بعض الإطالات، بجانب بعض التدريبات التأهيلية بالكرة، وفقرة سرعات لمدة دقائق، وذلك تحت إشراف باتشيكو المدير الفني ومدحت عبد الهادي المدرب العام .

ويستضيف الزمالك نظيره مولودية الجزائر في اللقاء المقرر له غدا الجمعة باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وبدأ مران الزمالك بفقرات بدنية وتدريبات تقوية لجميع اللاعبين، فيما يؤدي محمد عواد حارس الفريق برنامج تأهيل منفردا بالجري حول االمللعب، كما أدي حراس المرمي تدريب قوي تضمن فقرات بدنية وفنية وتدريبات علي التداخل مع مهاجمين المنافس.

فى سياق آخر، أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك، عن سلبية المسحة الطبية الخاصة باللاعبين للكشف عن فيروس كورونا ، وذلك تحت إشراف الاتحاد الإفريقي "كاف" وقال طبيب الزمالك أن هناك حالتان فقط جاءت نتيجتهما إيجابية في الجهاز الإداري بالفريق، وتم عزلهما ويخضعان حاليا لبروتوكول العلاج الخاص بوزارة الصحة، ولم تظهر عليهما أي أعراض حتى الآن.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا، في حضور عبد الحليم علي وجميع أعضاء الجهاز الفني وتحدث المدرب مع اللاعبين عن المباراة وأهمية تقديم عرض قوي أمام مولودية الجزائر في بداية المشوار الإفريقي، وحصد النقاط الثلاث.