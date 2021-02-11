شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلى وبالميراس معاً من أجل التوعية بالإجراءات الاحترازية من كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النادى الأهلى على توعية متابعيه بشأن الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا من جديد، وذلك بعدما نشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء على موقع تويتر فيديو تضمن أكثر من نجم للأهلى بمشاركة لاعبي فريق بالميراس البرازيلي لتوصيل رسائلهم للجمهور تحت شعار : "اتبع تلك التكتيكات للقضاء على فيروس كورونا"، وذلك قبل مبارتهما المرتقبة بعد دقائق.



لاعب بالميراس

وتلك ليست المرة الأولى التى يقوم فيها لاعبو الأهلى بإجراءات التوعية تجاه فيروس كورونا، حيث سبق ونشر الحساب الرسمي للفريق فى وقت سابق قبل مباراة الدحيل القطرى فيديو تضمن موسيمانى ونجوم الفريق وهم ينصحوا متباعيهم بضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية.



لاعبو الاهلى وبالميراس

ووصل لاعبو النادي الأهلى إلى ستاد المدينة التعليمية استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي، في المباراة التى تنطلق في الخامسة مساء لتحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية، ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على "تويتر"، صور لجانب من وصول لاعبي الأهلي لملعب المباراة، وعلق قائلا: "وصول الأبطال".

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع أن يلعب به في مباراة بالميراس البرازيلي التي تجمعهما في الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد المدينة التعليمية، بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.



الشناوى

واستقر موسيماني على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، حيث يشارك ياسر إبراهيم بدلا من علي معلول الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يشارك حمدي فتحي وعمرو السولية في الوسط وأمامهم الثلاثي محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ووالتر بواليا في الهجوم، ويلتقي الأهلي مع بالميراس في مباراة قوية اليوم من أجل تحقيق الميدالية البرونزية وتكرار إنجاز 2006.