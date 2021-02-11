7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 11 فبراير 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،مباريات أفريقيا تمنع المنتخب من مد فترة معسكر مارس ، موسيمانى فى حيرة قبل مباراة الأهلي وبالميراس بسبب محمد شريف .

موسيمانى فى حيرة قبل مباراة الأهلي وبالميراس بسبب محمد شريف

أصبح الجنوب أفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، فى حيرة من أمره، قبل الاستقرار على التشكيلة الأساسية، للفريق الأحمر فى مباراة بالميراس البرازيلي المقرر لها الخامسة مساء اليوم، الخميس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم للأندية.

مباريات أفريقيا تمنع المنتخب من مد فترة معسكر مارس

تسببت مباريات أفريقيا لأندية الأهلي والزمالك و بيراميدز في منع المنتخب الأول بقيادة حسام البدري من مد فترة معسكر شهر مارس و انطلاق المعسكر قبل موعد الأجندة الرسمي و الذى ينطلق في 22 من شهر مارس ويتخلله مباراتين أمام كينيا و جزر القمر للجولة الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022 بالكاميرون.

خسارة ميار شريف من بطلة سلوفينيا فى بطولة أستراليا المفتوحة للتنس

خسرت لاعبة التنس المصرية ميار شريف من نظيرتها السلوفينية كايا جوفان فى الدور الثانى من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس بمجموعتين مقابل مجموعة بعد نجاحها فى تخطى بطلة فرنسا فى الدور الأول.

يزور ناصر الماس رئيس نادي مولودية الجزائر، نادي الزمالك، اليوم الخميس، وذلك على هامش تواجده فى مصر لدعم ناديه فى اللقاء المرتقب مع القلعة البيضاء غدا الجمعة فى الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يخوض الفريق الأبيض مرانه الرئيسي اليوم والذي يشمل بعض الجمل التكتيكية التي ينوي البرتغالى باتشيكو الاعتماد عليها في مباراة الغد. أحمد الشناوي عن قيادة خبير أجنبي للحكام: تجربة فاشلة ولن يقل راتبه عن 50 ألف دولار يرى أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، أن استقدام خبير أجنبي لقيادة لجنة الحكام كما يطالب البعض، هو أمر غير صائب، خاصة وأن تلك التجربة فشلت في الكثير من الدول العربية، وقال الشناوي في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": لكي تجلب حكم أجنبي يقود التحكيم في مصر لن يقبل الحصول على أقل من 50 ألف دولار بمفرده، من يدير التحكيم بالسعودية يحصل على 125 ألف دولار وجميع التجارب في الدول العربية باءت بالفشل بعد الاعتماد على خبير أجنبي وهناك حالة من الاستياء الغير مسبوق. يخوض فريق الزمالك مباراة مولودية الجزائر غدا في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا مكتمل الصفوف بدون أي ايقافات، حيث كان هناك لاعبان فقط تعرضا لعقوبة الإيقاف من جانب الاتحاد الافريقي، وهما مصطفى محمد وكاسونجو والثنائي غادرا النادي وأصبحا خارج القائمة الأفريقية.