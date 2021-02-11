شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتطلع لتحقيق أكثر من رقم قياسي أمام بالميراس بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب فريق الكرة بالأهلي تحقيق رقم قياسي جديد عندما يلتقي أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، حيث أن فوز الفريق الأحمر على بطل أمريكا الجنوبية سيكون قد فاز خلال مشاركاته الستة بمونديال الأندية علي كل أبطال قارات العالم بخلاف الفوز علي بطل أوروبا بعد خسارته من بايرن ميونيخ.

وسبق للأهلي الفوز على أبطال قارات آسيا وأوقيانوسا والكونكاف وحال الفوز على بطل أمريكا الجنوبية غدا سيكون قد حقق الفوز على أبطال كل القارات ما عدا بطل قارة أوروبا.

في عام ٢٠٠٥

فاز الأهلي فاز علي سيدني الأسترالي ١/٠بطل أستراليا.

في عام ٢٠٠٦

فاز الأهلي علي أوكلاند سيتي النيوزلندي بطل قارة أقيانوسا بنتيحة ٢/٠، كما فاز الأهلي علي كلوب أمريكا المكسيكي نتيجة ٢/١بطل الكونكاف.

في عام ٢٠١٢

فاز الأهلي علي هيروشيما الياباني بطل آسيا بنتيجة ٢/١.

في عام 2020

فاز الأهلي على الدحيل القطري صاحب البلد بهدف نظيف المنظمة للبطولة.

كما يحاول الأهلي الحصول علي برونزية مونديال الأندية الحالية حتي يكون النادي الوحيد في العالم الذي حصل علي الميدالية البرونزية والمركز الثالث مرتين في مونديال الأندية، وأول ناد افريقيا وعربيا يصل للدور قبل النهائي ثلاثة مرات، بالاضافة الي أن خوض الأهلي لمباراة بالميراس يجعله متساويا مع أوكلاند سيتي في رقمه القياسي الخاص بأكثر أندية العالم خوضا للمباريات في المونديال برصيد ١٥مباراة.