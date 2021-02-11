البنك الأهلى يتعادل مع وادى دجلة 1/1 فى الشوط الأول بكأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة وادي دجلة والبنك الأهلي التى يستضيفها استاد السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله حيث تقدم فريق وادي دجلة أولاً بهدف سجله رودني أنطوي في الدقيقة 21 من عمر الشوط، قبل أن يتعادل محمد دبش لفريق البنك الأهلي في الدقيقة 42.

وجاءت البداية في هذا الشوط سريعة وهجومية من جانب فريق البنك الأهلي، ليحصل لاعبوه على ركلة ركنية في الثواني الأولى إلا أنها لن تنفذ على النحو الأمثل.

شهدت الربع ساعة الأولى من عمر الشوط الأول محاولات لجس النبض بين الفريقين، وانحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة على مرمى الفريقين، وفي الدقيقة 12 سدد دييجو كالديرون لاعب وادي دجلة كرة قوية تصدى لها الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي ليمنع شباكه من استقبال أول الأهداف.

في الدقيقة 21 أحرز رودني أنطوي الهدف الأول لوادي دجلة، بعدما اقتحم دفاعات البنك الأهلي بمجهود فردي، ليسدد كرة قوية في شباك الزنفلي ويتقدم لفريق الغزلان بهدف نظيف.

واصل وادي دجلة سيطرته على اللقاء وفي الدقيقة 33 نجح محمود الزنفلي في إنقاذ مرماه من هدف ثاني بعد هجمة سريعة من لاعبي وادي دجلة.

في الدقيقة 37 سدد أحمد سعيد لاعب وادي دجلة، كرة قوية من خارج منطقة جزاء البنك الأهلي، تألق محمد الزنفلي في إبعادها بصعوبة عن مرماه لتخرج إلى ركلة ركنية.

أهدر صالح نصر لاعب الأهلي المعار إلى وادي دجلة فرصة ذهبية للتسجيل، عندما تسلم كرة مميزة من دييجو كالديرون زميله بالفريق، جعلته في موقف الانفراد بمرمى الزنفلي إلى أنه سددها ضعيفة خارج الملعب.

في الدقيقة 42 أدرك محمد دبش هدف التعادل لفريق البنك الأهلي بعد متابعة لكرة مرتدة من عارضة مسعد عوض ليسددها برأسة بقوة في شبام مسعد عوض حارس مرمى فريق الغزلان.

واحتسب حكم اللقاء 3 دقائق وقت بدل من ضائع، قبل أن يطلق صافرة نهاية الشوط في الدقيقة 48 معلناً التعادل الإيجابي بين الفريقين، في الشوط الأول من دور الـ 32 بكأس مصر.

وبدأ وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من: "مسعد عوض، خالد رضا، أحمد مجدي، أحمد سعيد، محمد هلال، كالديرون، ابراهيم ريعو، ابراهيم عايش، رودنى أنطوى، كريم الدبيس، صالح نصر"، وجاءت دكة البدلاء كالتالى: "محمد عبدالمنصف، محمد جمال، محمود مرعى، صلاح أمين، عبدالعاطى، حسام عرفات، جورجينو، رضا عبدالعال، محمد رضا".

فيما بدأ البنك الأهلي اللقاء بالتشكيل التالي: في حراسه المرمي : محمود الزنفلي

خط الدفاع : أسامه إبراهيم ، أمير مدحت ، محمد دبش، عاصم صلاح.

خط الوسط : معروف يوسف ، محمد عصام ،محمد بسيوني ، محمد فخري ،استريلا.

خط الهجوم : فادي فريد.