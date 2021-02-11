شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الفيصلي السابق يكشف عناصر القوة في بالميراس ويؤكد: مصر بلدي الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف البرازيلي كارلوس بنتي كاردوزو مدرب أسوان في عام 2010 ومدرب الفيصلي وأبها السعودي ومنتخب إندونيسيا السابق مصادر قوة بالميراس البرازيلي قبل مباراته ضد الأهلي في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

وسبق لكارلوس بنتي تدريب أسوان من قبل وقت أن كان ركابي الطخ يتولى الإشراف على فريق الكرة لأببناء الجنوب ويعاونه محمد يونس.

أوضح في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن بالميراس يتمتع باللاعبين المميزين وأصحاب الحلول الفردية، مثل ويفرتون حارس المرمى الجيد والذي حصل على بطولة مع منتخب البرازيل الأولمبي ويلعب للمنتخب الأول أيضا، وكذلك جوستافو جوميز محور الارتكاز بمنتخب باراجواي والذي يجيد اللعب في الدفاع، وماتياس فينا الظهير الأيسر والذين يتميز بعرضياته الخطيرة من الجبهة اليسرى وعلى الأهلي الحذر منه.

تابع: عندما يستحوذ بالميراس على الكرة يعتمد على تثبيت الظهير الأيمن ويتقدم الظهير الايسر ماتياس فينا، وهناك المهاجم روني الذي يتحرك يمين وشمال ، ونفس الأمر بالنسبة لدانيلو وسط ملعب كان يلعب في يوفنتوس ويشارك كبديل في الوقت الحالي.

أردف: لويس أدريانو يلعب تحت المهاجمين وهو جيد للغاية، كما يعتمد أبل فيريرا المدرب البرتغالي يحب اللعب من لمسة واحدة، وهو مدرب جيد ولكن قليل في الخبرة ودرب ثلاث فرق فقط في مشواره منها تجربة في اليونان

أضاف: أحب مصر كثيرا واعتبرها بلدي الثاني، وكنت أعلم الأهلي وقوته منذ تواجد مانويل جوزيه والمباراة الأولى ضد الدحيل كان جيد في الشوط الأول بعكس الشوط الثاني، موضحا أن المشكلة في مباراة بالميراس الأخيرة أنه كان يفكر في مباراة البايرن وليس في ملاقاة الأهلي وهي من أسباب هزيمته من تيجريس أونال المكسيكي.