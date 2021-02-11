شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وبالميراس البرازيلي بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق النادي الأهلي في الخامسة من مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة اختبارا كرويا يُعد واحداً من أهم وأقوى الاختبارات التى يدخلها المارد الأحمر في تاريخه حينما يلتقي مع فريق بالميراس البرازيلي بإستاد المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية الدوحة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية المقامة حالياً في الدوحة، ونلقى الضوء في السطور التالية على كواليس هذه المباراة..

س: ماذا قدم الأهلى بالنسخة الحالية لكأس العالم للأندية بقطر؟

ج:نجح الأهلى فى الفوز على الدحيل القطرى بهدف دون رد سجله حسين الشحات مساء الخميس الماضى ليتأهل إلى نصف نهائى البطولة، وواجه بايرن ميونخ بطل دوري اوربا الذى تمكن من الفوز بهدفين دون رد ليصعد بطل المانيا للمباراة النهائية ويلعب المارد الاحمر على المركز الثالث والرابع.

س: وماذا عن مشوار بالميراس البرازيلى فى المونديال ؟

ج : خسر بالميراس 0-1 أمام تيجريس أونال المكسيكي في المربع الذهبي للبطولة وبالتأكيد يرغب الفريق البرازيلي في تعويض هذه الخسارة التي لم تلبي طموحات وواقعية الكرة البرازيلية في العرس العالمي.

س: ما هى قيمة الجوائز المادية لصاحب البرونزية بالمونديال؟

ج: بحسب جوائز بطولة كأس العالم للاندية بعد التعديل، يحصل صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية على 2.5 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 2 مليون دولار.

س: ماهى غيابات الاهلى أمام بالميراس البرازيلى ؟

ج: يغيب عن الاهلى فى مباراة الليلة على معلول الظهير الايسر للإصابة بشد فى العضلة الخلفية بجانب غياب كهربا وحسين الشحات ، غياب ثنائي الأهلي جاء بقرار من "فيفا" بسبب اختراقهما القواعد المفروضة على الأندية المُشاركة في البطولة، وذهابهم نحو مدرجات الجماهير لمصافحتهم الامر الذى اعتبره الفيفا خرق للعزل المفروض على كل المشاركين في البطولة.

س:هل يحق للأهلى إضافة لاعبين جدد لقائمته بعد إيقاف الثنائى؟

ج: لا يحق للأهلى إضافة لاعبين للقائمة التي تقلصت لـ 21 لاعباً، لأن قرار الاستبعاد عقابي وليس لظروف قهرية وبالتالي لا يحق لبطل إفريقيا إضافة بدلاء لهم.

س: من يعوض غياب الشحات وكهربا في تشكيلة الاهلى أمام بالميراس؟

ج: في النادي الأهلي بالوقت الحالي لا يوجد لاعب جناح بخلاف حسين الشحات ومحمود كهربا يُشارك باستمرار في هذا المركز سوى طاهر محمد فقط، وهو الذي شارك في أول مباراتين في مركز الجناح الأيسر وبالتالي سوف يشارك بديلا لكهربا ويشارك أكرم توفيق بديلا لحسين الشحات.

س:ما التشكيل المتوقع للأهلى أمام بالميراس البرازيلى؟

ج: التشكيل المتوقع أن يلعب به الأهلى فى مباراة بالميراس البرازيلى مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى ومحمد هانى وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر ابراهيم فى الدفاع، وحمدى فتحى وأليو ديانج وعمرو السولية فى وسط الملعب وطاهر محمد طاهر وقفشة ووالتر بواليا فى الهجوم.