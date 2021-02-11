شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى يصلون لاستاد المدينة التعليمية لمواجهة بالميراس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو النادي الأهلى إلى ستاد المدينة التعليمية استعدادا لمواجهة بالميراس البرازيلي، في المباراة التى تنطلق في الخامسة مساء لتحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية، ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على "تويتر"، صور لجانب من وصول لاعبي الأهلي لملعب المباراة، وعلق قائلا: "وصول الأبطال".



وصول اللاعبين



الشناوى

واستقر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على التشكيل المتوقع أن يلعب به في مباراة بالميراس البرازيلي التي تجمعهما في الخامسة مساء اليوم الخميس على استاد المدينة التعليمية، بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.



جهاز الاهلى



قفشة

واستقر موسيماني على الدفع بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هاني وبدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، حيث يشارك ياسر إبراهيم بدلا من علي معلول الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يشارك حمدي فتحي وعمرو السولية في الوسط وأمامهم الثلاثي محمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ووالتر بواليا في الهجوم.

ويلتقي الأهلي مع بالميراس في مباراة قوية اليوم من أجل تحقيق الميدالية البرونزية وتكرار إنجاز 2006.

وجاءت نتيجة المسحة الطبية للأهلي التي خضعت لها البعثة بمقر الإقامة سلبية وذلك ضمن الاستعدادات لمباراة بالميراس البرازيلي ضمن مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للاندية

وعقد الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وبالميراس البرازيلي صباح أمس الأربعاء، داخل مقر إقامة البعثة في قطر وأسفر عن ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، أمام بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة كأس العالم للأندية المحدد لها الخامسة مساء غدٍ الخميس بتوقيت القاهرة.



بواليا



ديانج وبواليا



طاهر



لاعبو الاهلى