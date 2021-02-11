شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية مسحة كورونا للاعبي الزمالك بالكامل قبل مباراة مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عبد الحليم علي مدير الكرة بالزمالك عن سلبية مسحة جميع لاعبي الفريق استعدادا لمواجهة فريق المولودية الجزائري غدا في دوري أبطال أفريقيا، فى افتتاح مباريات المجموعة الرابعة بدوري الأبطال الساعة التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي.

وأكد عبد الحليم علي أن العينة الرسمية التي تم اجراءاها أمس من جانب الاتحاد الأفريقي "كاف" اثبتت سلبية جميع اللاعبين من الإصابة بفيروس كورونا.

وانطلق مران الزمالك منذ قليل وتم السماح لوسائل الاعلام بالتواجد في المران لمدة 15 دقيقة وفقا للوائح الكاف.

من جانبه، عقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة تحفيزية وفنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حاليا، في حضور عبد الحليم علي وجميع أعضاء الجهاز الفني وتحدث المدرب مع اللاعبين عن المباراة وأهمية تقديم عرض قوي أمام مولودية الجزائر في بداية المشوار الإفريقي، وحصد النقاط الثلاث.

ونقل المدرب للجميع الثقة الكاملة لتحقيق أفضل نتيجة خلال الفترة المقبلة، وأنهم جميعا على قدر المسئولية لما يمتلكوه من إمكانيات فنية، وخبرات قوية في التعامل مع كل الظروف، وبدوره حرص مدحت عبد الهادي المدرب العام، على تحفيز اللاعبين، مؤكدا لهم أنهم الأفضل في إفريقيا، والجميع ينتظر منهم تحقيق الانتصارات واعتلاء منصات التتويج.

ونقل عبد الحليم علي مدير الكرة، ثقة الجميع في إمكانيات وقدرات اللاعبين، لتحقيق بداية مثالية في البطولة الإفريقية، كبداية في مشوار الفريق نحو التتويج باللقب الإفريقي، وفي نهاية الجلسة تحدث اللاعبون جميعا، وتعاهدوا على بذل أقصى جهد أمام مولودية الجزائر من أجل تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث.