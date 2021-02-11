الأهلي وبالميراس.. من يحصد برونزية مونديال الأندية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 انتظروا تغطية لأحداث مباراة الأهلي ونظيره بالميراس البرازيلي في مباراة تحديد المركز الثالث بمونديال العالم للأندية عند الخامسة من مساء اليوم الخميس.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة بالميراس كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، أكرم توفيق، عمرو السولية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي "أفشة"، والتر بواليا.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد رمضان "بيكهام"، سعد سمير، أليو ديانج، جونيو أجايي، صلاح محسن، مروان محسن، محمد شريف.

جدير بالذكر أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل فسيتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون الوقت الإضافي.

وانتظروا تغطية لأبرز أحداث الشوط الأول فور بدايته: