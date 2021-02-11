كأس مصر.. إنبي ينتظر الأهلي أو النصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ضمن فريق إنبي بطاقة الصعود إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على فريق اتحاد نبروه بهدفين دون رد في لقاء أقيم عصر اليوم على ملعب "استاد we الأهلي السلام".

فوز إنبي جعله يضمن الاستمرار في البطولة المحلية حيث ينتظر الفريق البترولي الفائز من لقاء الأهلي والنصر والذي من المقرر أن يقام في وقت لاحق.

وفي مباراة أخرى تأهل فريق وادي دجلة إلى الدور التالي عقب الفوز على فريق البنك الأهلي في لقاء أقيم على ملعب "السكة الحديد".

وجاء الهدف الأول لدجلة عن طريق رودري أنتوي في الدقيقة 21، في المقابل سجل محمد دبش هدف التعادل للبنك الأهلي في الدقيقة 42.

وفي الدقيقة 55، منح محمد هلال التفوق لوادي دجلة من خلال تسجيله الهدف الثاني، قبل أن يحرز جورجينيو الهدف الثالث للفريق الدجلاوي ليمنح بطاقة العبور لدجلة من خلال تسجيله هدف الفوز لتنتهي المباراة عند نتيجة (2-1).

ومن المقرر أن يلعب دجلة الفائز من لقاء الاتحاد السكندري ضد نجوم المستقبل.