قبل دقائق من مباراة البرونزية.. موسيماني يجري تعديلاً على تشكيل الأهلي لبالميراس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ريهام حمدي:

قرر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إجراء تعديل على تشكيل فريقه لمواجهة بالميراس البرازيلي قبل دقائق من المباراة.

ويلعب الأهلي ضد بطل أمريكا الجنوبية في تمام الساعة الخامسة على ملعب المدينة التعليمية في قطر لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن موسيماني قرر الدفع بياسر إبراهيم في مركز قلب الدفاع بدلاً من علي معلول على أن يلعب ياسر إبراهيم في مركز الظهير الأيسر.

وكانت المنصات الرسمية للنادي الأهلي على مواقع التواصل الإجتماعي أدرجت علي معلول في قائمة الفريق الأساسية قبل أن تحذف خبر التشكيل.

ويعاني معلول من إصابة في العضلة الخلفية تعرض لها في مباراة بايرن الماضية أدت إلى خروجه في الشوط الأول.

ويبدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف.

خط الوسط: حمدي فتحي، أكرم توفيق، عمرو السولية.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي "أفشة"، والتر بواليا.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي، مصطفى شوبير، أحمد رمضان "بيكهام"، سعد سمير، أليو ديانج، جونيو أجايي، صلاح محسن، مروان محسن، محمد شريف.

جدير بالذكر أنه في حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل فسيتم اللجوء لركلات الترجيح مباشرة دون الوقت الإضافي.