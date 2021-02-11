الخطيب يتخلف عن العودة مع بعثة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

قرر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، التخلف عن السفر مع بعثة فريق الكرة والتي ستعود للقاهرة غدًا الجمعة.

جاء قرار الخطيب من أجل السفر إلى دبي لزيارة ابنته وعائلتها هناك بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للأهلي.

ومن المقرر أن يعود فريق الكرة بالنادي الأهلي غدًا الجمعة بعد خوض منافسات كأس العالم للأندية والتي تقام في قطر.

ويلعب الأهلي في الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة منافسه بالميراس البرازيلي في إطار تحديد المركز الثالث والرابع.

وكان الأهلي خسر لقاء نصف النهائي أمام بايرن ميونيخ بهدفين دون رد في لقاء أقيم مساء الإثنين الماضي.