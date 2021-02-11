هل يُعادل الأهلي إنجاز مونتيري وينضم لكبار العالم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ينتظر الأهلي خوض مباراة غاية في الأهمية عندما يلتقي فريق بالميراس البرازيلي مساء اليوم في إطار تحديد المركز الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية والمقامة حاليًا في الدوحة.

الأهلي بعدما فقد فرصة المنافسة على بطولة كأس العالم للأندية نتيجة خسارته من بايرن ميونيخ بهدفين دون رد، أصبح ينافس على فرصة أخرى من خلال تحقيق ميدالية حال الفوز على بالميراس.

وسبق وأن حقق بطل القارة في تسع مناسبات الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية بعد الفوز على كلوب أمريكا المكسيكي بهدفين مقابل هدف في نسخة 2006.

بطل أفريقيا في النسخة الأمامية أمامه فرصة مثالية من أجل تحقيق ميدالية أخرى في بطولة شهدت مشاركة الأهلي في ست مناسبات من قبل، حيث سينضم عملاق أفريقيا بين الكبار حال فوزه وهذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي.

- معادلة إنجاز مونتيري:

الأهلي حال فوزه على بطل البرازيل وكأس الليبرتادوريس فريق بالميراس سيكون حقق الميدالية البرونزية للمرة الثانية، ليعادل إنجاز مونتيري المكسيكي والذي حقق المركز الثالث في مناسبتين خلال نسختي 2012 على حساب الأهلي و2019 على حساب الهلال السعودي.

- الانضمام لكبار العالم:

الفوز بميدالية يعني دخول الأهلي ضمن كبار أندية العالم والذين تمكنوا من الفوز باللقب أكثر من مرة أو على الأقل تحقيق ميدالية في أكثر من مناسبة حيث يتصدر فريق ريال مدريد ترتيب الأكثر تتويجًا في أربع مناسبات خلال نسخ (2014 - 2016 - 2017 - 2018).

ويأتي العملاق الإسباني الآخر فريق برشلونة في الترتيب الثاني من خلال التتويج باللقب ثلاث مرات (2000 - 2011 - 2015) والحصول أيضًا على مركز الوصافة في نسخة (2006).

فريق برازيلي يأتي في الترتيب الثالث على مستوى الأندية الأكثر تتويجًا وهو فريق كورينثيانز والذي حقق اللقب خلال نسخة (2000) و(2012).

أيضًا فريق ليفربول سبق له الحصول على الميدالية الفضية بعد الخسارة من فريق ساو باولو في المباراة النهائية نسخة (2005) قبل أن يتمكن "الريدز" من تحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه في النسخة الماضية بعد الفوز على فلامينجو البرازيلي بهدف دون رد.

فريق إنتر ناسيونالي البرازيلي أيضًا استطاع الفوز باللقب في نهائي نسخة (2006) على حساب برشلونة إلى جانب الحصول على المركز الثالث في نسخة (2010).

آخر الفرق التي تمكنت من تحقيق ميدالية مرتين كان فريق ريفر بليت من خلال الحصول على مركز الوصافة في نسخة (2015) والمركز الثالث في (2018).