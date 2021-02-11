صلاح يفوز بجائزة هدف الشهر في ليفربول للمرة الخامسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

فاز المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، بجائزة هدف الشهر في ليفربول للمرة الخامسة على التوالي.

وفاز صلاح بالجائزة بعد هدفه الرائع (الثاني) الذي سجله الدولي المصري في مرمى وست هام يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز وانتهت لصالح الريدز بنتيجة 3-1.

وسجل صلاح في تلك المباراة هدفين في الدقائق 57 و68، وعزز جورجينيو فينالدوم تقدم فريقه بالهدف الثالث في الدقيقة 84.

ومنذ بداية الموسم الحالي 20/21 حصل صلاح على جائزة هدف الشهر 4 مرات بشكل متتالي قبل أن يفوز بالجائزة للمرة الخامسة، وجاءت على النحو الآتي:

سبتمبر: محمد صلاح (ضد ليدز يونايتد).

أكتوبر: محمد صلاح (ضد إيفرتون).

نوفمبر: محمد صلاح (ضد أتلانتا قبل الميلاد).

ديسمبر: محمد صلاح (ضد كريستال بالاس).

يناير: محمد صلاح (ضد وست هام يونايتد).

جدير بالذكر أن مو يتصدر حاليًا جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفًا متفوقًا على دومنيك كالفرت-لوين مهاجم إيفرتون، هاري كين وسون هيونج مين ثنائي توتنهام، برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد حيث سجل كل منهم 13 هدفا.