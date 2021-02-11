"لم لا يبقى؟".. لوفرين يتحدث عن مستقبل صلاح في ليفربول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد الكرواتي ديان لوفرين لاعب زينت سان بطرسبورج الحالي وليفربول السابق، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم الريدز في ذروة مستواه، مضيفًا أن بإمكانه الاستمرار مع فريقه الإنجليزي لمدة أربع أو خمس أو ست مواسم أخرى.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو"، قال لوفرين: "لا أعتقد أنني نادم على رحيلي عن ليفربول، لقد مكثت مع الفريق لمدة 6 سنوات، ولمدة 4 سنوات ونصف كانت الأمور جيدة، لكن في العام ونصف الأخير لم تسر الأمور على أفضل حال".

وأضاف: "لم أندم على الرحيل، ألعب الآن بشكل منتظم مع فريقي، وأنا قائد الفريق، لذلك الأمور مختلفة تمامًا بالنسبة لي الآن".

وبسؤاله عن زميله السابق محمد صلاح والذي تجمعه علاقة مميزة مع لاعب منتخب مصر، قال لوفرين: "مازلت على تواصل مع (مو)، نحن أصدقاء ونتحدث معًا عن كل شئ".

وواصل: "مو لاعب ملتزم، ليس فقط من أجل ليفربول لكن من أجل نفسه ومن أجل الجماهير، إنه أكبر منتقد لنفسه عندما لا يلعب بشكل جيد".

وأكمل: "لست مندهشًا بما يقدمه، عندما تنظر إلى عدد الأهداف التي سجلها تجد الأمر مذهلًا في الوقت الحالي".

وعن مستقبله في آنفيلد، قال الكرواتي: "يجب أن يكون هناك حب متبادل بين صلاح وليفربول، أري أنهما يتمتعان بذلك في الوقت الحالي فلم لا؟".

وأتم: "صلاح في أفضل عمر بمسيرته الكروية (28 عاما)، إنه في ذروة مستواه.. فلماذا لا يبقى أربع أو خمس أو ست سنوات أخرى".