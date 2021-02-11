شكرا لقرائتكم خبر عن المريخ السوداني يعلن موعد وصوله للقاهرة استعدادًا للأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت بعثة المريخ السوداني، وصولها فجر اليوم الخميس، إلى القاهرة، وذلك قبل 6 أيام من مواجهة الأهلي، في افتتاح دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها الثلاثاء المقبل .

وكشف مسؤولي النادي السوداني عبر صفحتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن البعثة تضم 40 فردًا من ضمنهم 26 لاعبًا، وتم إسناد رئاسة البعثة إلى الصادق مادبو أمين الصندوق، المتواجد حاليًا في القاهرة.

وكشف النادي في بيانه أن البعثة، لم تضمن أسماء لاعبي الشباب المسجلين بالكشف الأفريقي، وهم المهاجم عبدالكريم عبدالرحمن والظهير الأيمن ناجي جمعة، والثلاثي المصاب أحمد حامد التش وعماد الصيني ومصعب كردمان، وثلاثي الأزمة التعاقدية، رمضان عجب وبخيت خميس ومحمد الرشيد.