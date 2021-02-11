شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول وأكرم توفيق في تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي، المحدد لها الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.
وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.
الوسط: أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي قفشة.
الهجوم: والتر بواليا.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من على لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
171,390
-
تعافي
133,331
-
وفيات
9,804