شكرا لقرائتكم خبر عن علي معلول وأكرم توفيق في تشكيل الأهلي لمواجهة بالميراس البرازيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لمواجهة بالميراس البرازيلي، المحدد لها الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في كأس العالم للأندية.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني وعلي معلول.

الوسط: أكرم توفيق وحمدي فتحي وعمرو السولية وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي قفشة.

الهجوم: والتر بواليا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من على لطفي ومصطفى شوبير وجونيور أجايي وأليو ديانج وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وصلاح محسن وسعد سمير ومروان محسن ومحمد شريف.