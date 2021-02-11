شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل هدف في الشهر مع ليفربول (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حصل هدف الدولي المصري، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، في شباك وست هام يونايتد، على جائزة أفضل هدف للريدز عن شهر ينايرالماضي.

وأعلن الموقع الرسمي لليفربول أن هدف صلاح الثاني في مرمى وست هام، في المباراة التي أقيمت على ملعب لندن الأوليمبي، وانتهت بفوز ليفربول 3-1 سجل منها صلاح ثنائية، فاز بجائزة أفضل هدف في شهر يناير.

وجاء ترتيب الأهداف كالتالي:

5- هدف جورجينو فينالدوم في شباك وست هام.

4- هدف أرنولد في شباك توتنهام.

3- هدف محمد صلاح في مرمى مانشستر يونايتد.

2- هف محمد صلاح الأول في وست هام.

1- هدف محمد صلاح الثاني في شباك وست هام.