شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل نوير: أتمنى لمحمد الشناوي كل التوفيق في المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث الألماني مانويل نوير، حارس مرمى نادي بايرن ميونخ، عن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، على هامش مشاركة الثنائي في بطولة كأس العالم للأندية.

وقال نوير، في تصريحات عبر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للعبة: فيفا«عصر اليوم، الخميس» لقد كان من الرائع أن نواجه الأهلي صاحب الأرقام المميزة في هذه البطولة«.

وتابع: «عندما يتحدث حراس مرمى أصحاب مسيرة جيدة عن أن نوير هو مثل أعلى بالنسبة لهم، فهذا يجعلني سعيدا للغاية بالتأكيد«.

وأضاف الألماني: «الجميع لاحظ أننا احترمنا بعضنا البعض على أرض الملعب، لقد تعانقت أنا والشناوي عقب المباراة حتى تبادلنا القمصان سويًا».

واختتم نوير تصريحاته: «بالنسبة لي، لقد كانت مقابلة رائعة معه، أتمنى للفريق ولحارس المرمى كل التوفيق في المستقبل».